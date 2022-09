Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policejní hlídka přes hranice se SRN pronásledovala ujíždějícího řidiče

RUMBURK, VARNSDORF - Zastavila jej až hrozba namířenou střelnou zbraní

V pátek 16. září 2022 v dopoledních hodinách si motorizovaná hlídka policistů z Oddělení hlídkové služby Děčín, pracoviště Rumburk všimla poblíž čerpací stanice v Rumburku vozidla, o kterém policisté na základě místní a osobní znalosti věděli, že jej pravděpodobně řídí osoba s několika platnými zákazy řízení. Z těchto důvodů se policejní hlídka rozhodla vozidlo zastavit a zkontrolovat. Policisté vyjeli za vozidlem a na ulici Pražská řidiče tohoto vozidla vyzvali k zastavení za pomoci zvukového a světelného signalizačního zařízení s rozsvíceným nápisem ,,STOP POLICIE“.



Řidič vozidla tuto výzvu k zastavení nerespektoval a začal policejní hlídce ujíždět. Policisté začali řidiče pronásledovat a okamžitě o tom vyrozuměli operačního důstojníka. Řidič se řítil vysokou rychlostí a nereagoval ani na zvukové, ani na světelné signalizační zařízení vyzývající ho k zastavení. Nerespektoval dopravní značení ani předpisy. S autem jel agresivní a neohleduplnou jízdou, projel křižovatkou, aniž by dal přednost v jízdě a dokonce ohrozil svou jízdou ženu vedoucí dětský kočárek.



Ve své zběsilé jízdě ujíždějící řidič pokračoval ulicemi Rumburku a mířil směrem k hraničnímu přechodu do SRN. Policisté ujíždějícímu řidiči byli po celou dobu v patách a vozidlo pronásledovali přes státní hranice až do německé příhraniční obce Seifhenersdorf. V německé obci řidič pronásledovaného vozidla nedal na křižovatce přednost jinému projíždějícímu vozidlu a následně došlo k jejich střetu. Ani to ho však nezastavilo a pokračoval ve své jízdě, tentokrát zpět přes státní hranice do České republiky směrem na obec Varnsdorf. Policisté stále pronásledovali ujíždějící vozidlo přes Varnsdorf, ale jeho řidič s ním ujížděl dál ve směru k obci Studánka.



Policisté byli po celou dobu ve spojení s operačním střediskem a tak u obce Studánka již byla připravena další motorizovaná policejní hlídka z Obvodního oddělení Krásná Lípa, která provedla před obcí na silnici zátaras služebním vozidlem. Řidič ujíždějícího vozidla se snažil zátaras objet. Krásnolipští policisté použili zákonné výzvy a rozhodli, že použijí donucovací prostředek hrozby namířenou střelnou zbraní. Až teprve to donutilo řidiče vozidla zastavit. Policisté mu za použití donucovacích prostředků přiložili služební pouta a zadrželi ho. Muž se po zákonné výzvě podrobil orientačním testům na přítomnost alkoholu v dechu a na návykové látky. Provedená orientační dechová zkouška na alkohol byla negativní, avšak test na drogy měl pozitivní výsledek na amfetamin/metamfetamin. Policisté lustrací zjistili, že muž nevlastní řidičské oprávnění a navíc má vysloveny tři platné zákazy řízení motorových vozidel, nejdelší z nich až do srpna 2024. Po provedení všech potřebných úkonů jej policisté následně umístili do policejní cely.



V odpoledních hodinách téhož dne varnsdorfští policisté podezřelému 48letému muži sdělili podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě uznání viny u soudu mu za tento přečin hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Děčín 21. září 2022

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

