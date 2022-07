Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policejní cyklohlídky opět v akci

MĚLNICKO - Policisty v cyklohlídkách nejde přehlédnout.

Na Územním odboru Policie ČR Mělník došlo k opětovnému zařazení cyklohlídek do výkonu služby, a to nepravidelně od jara do podzimu. Policisty v cyklistickém můžete potkat na cyklostezce v rámci mělnického teritoria i mimo něj.Policisté zde budou provádět hlavně preventivní aktivity zaměřené na cyklisty, bruslaře či jezdce na koloběžkách.

Policejní cyklohlídky se zapojily také do preventivní akce Na kole jen s přilbou konané dne 18. července 2022. Zaměřily se na cyklisty vyššího věku bez přilby a apelovaly na ně, aby si helmu pořídili a chránili tak svůj život a zdraví.

Kromě provozu na samotných cyklostezkách svou činnost zaměří i na rybáře v jejím okolí. Pozornosti neuniknou ani neukáznění řidiči, kteří nerespektují dopravní značení. Bohužel jich neustále přibývá.



Odkazy do noveho okna cyklohlídka Detailní náhled

vytisknout e-mailem