Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policejní čerti zachránili dva životy

České Budějovice - Do nadílky Mikuláše se zapojili také policisté, dvěma mužům nadělili šanci na další život.

Do nadílky Mikuláše se zapojili také jihočeští policisté, dvěma mužům nadělili šanci na další život.

První případ řešili včera večer v Českých Budějovicích. Osmačtyřicetiletý muž stál v chodbě domu a pod krkem si držel nůž s dvaceticentimetrovou čepelí. Chtěl ukončit svůj život. Do příjezdu policejní hlídky s ním odvážně komunikovala sousedka. Policisté na místě zjistili jméno muže a začali s ním vyjednávat, kromě drobných oděrek nebyl zatím zraněn, ale nůž si stále tiskl na krk. Také bylo zřejmé, že je pod vlivem alkoholu, zda pil na dodání si odvahy, to nikdo nevěděl. Zrovna v okamžiku, kdy policisté informovali operačního důstojníka o situaci, odvrátil muž svoji pozornost na sousedku. Policisté tuto šanci nepromarnili, zahodili vysílačku a muže spacifikovali. Nůž použít nestačil. Zákrok tak byl ukončen bez zranění, muž předán do péče lékařů. Od „policejních čertů“ tak dostal druhou šanci.

Po zhruba dvou hodinách přijal operační důstojník na lince 158 velmi zneklidňující hovor. Volal jeden počítačový „pařmen“, že hraje Grand Theft Auto on-line s jedním kamarádem a zároveň u hry chatují. Volá policisty, protože mu kamarád do chatu nyní poslal fotku s pořezanou rukou. Bojí se, že vykrvácí. Zná jen přezdívku kamaráda a myslí si, že je z jiné části republiky. Policisté vzali věc velmi vážně, prověřili podle zjištěných jmen a přezdívek sociální sítě, zapojili kolegy ze specializovaných útvarů v Praze. Několik internetových stop dovedlo policisty do Kladna. Nakonec se podařilo zjistit i typ na konkrétní adresu v Kladně. Místní policisté zde našli mladého kluka, který se sebepoškozoval, policisté mu zajistili převoz na psychiatrické oddělení. Také jemu tak nadělili druhou šanci.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

6. prosince 2023

Odkazy do noveho okna Ruka Detailní náhled

vytisknout e-mailem