Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policejní akce Shaggy

Ms kraj - nelegální dovoz, výroba a distribuce drog ve velkém rozsahu

Kriminalisté z novojičínského toxi týmu společně se zásahovou jednotkou zadrželi, a ve spolupráci s krajskými kolegy, zahájili na začátku letošního roku trestní stíhání několika osob, které byly součástí dvou na sobě závislých organizovaných skupin. Ty měly různou činností spolupracovat na nelegální výrobě pervitinu ve velkém rozsahu a tento dále distribuovat v Moravskoslezském a Zlínském kraji.

Jasně rozdělené role ve skupinách, výběr míst pro výrobu drogy tak, aby co nejvíce maskovaly svou činnost a nezanechávaly stopy. Všechny tyto kroky organizovaných skupin měly sloužit k znesnadnění odhalení. To ale neodradilo novojičínské kriminalisty, kteří na případu pracovali několik měsíců. Získané informace kriminalistů nejprve směřovaly k trojici mužů ve věku od 46 do 48 let, pak se do trestné činnosti zapojila i 37letá partnerka hlavního organizátora. Při zajišťování důkazů a dalším prověřováním novojičínští kriminalisté z toxi týmu získali informace ohledně dovozu léčiv ze zahraničí sloužících uvedené čtveřici k výrobě drogy a vedly k druhé organizované skupině, konkrétně třem mužům ve věku od 22 do 33 let ze Zlínského kraje.

V únoru letošního roku spadla klec a kriminalisté novojičínského toxi týmu spolu se zásahovou jednotkou zadrželi všech sedm osob, a to na různých místech jak Moravskoslezského, tak Zlínského kraje. Některé z osob byly zadrženy přímo pří výrobě drogy.

Kriminalisté povedli během krátké doby celou řadu prohlídek jak bytových, tak nebytových prostor. Mimo jiné zajistili základní chemikálii k výrobě pervitinu, a to v množství bez mála 40 kg, což je množství, z něhož by bylo možno vyrobit cca 100 kg pervitinu. Dále bylo prohlídkami zajištěno přes 21 tisíc kusů léků, prekurzory v různých stádiích výroby či již hotový pervitin. Dále zajistili v různých měnách i hotovost přesahující čtyři miliony korun a několik motorových vozidel, vše v celkové hodnotě více jak 6 milionů korun.

Vzhledem k rozsahu trestné činnosti si případ převzali krajští kriminalisté, kteří obvinili sedm osob (šest mužů a jednu ženu) ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Vrchní komisař odboru obecné kriminality skupinu viní z toho, že první čtveřice si měla jasně rozdělit role a činnosti při výrobě drogy a od poloviny roku 2023 do svého zadržení měli vyrobit na různých místech okr. Nový Jičín přes 2 kg pervitinu, který měli rozprodat a finanční zisk si rozdělit. Gram drogy měli dále prodávat na černém trhu za nejméně 600 korun za gram. Do této trestné činnosti se zapojili ještě i další tři muži, kteří měli rozdělené role v zajišťování nákupu a obstarávání léků k výrobě pervitinu z ciziny. Do zahraničí měli jezdit dva z nich několikrát do měsíce a ve speciálně vytvořené schránce převážet léčivo obsahující pseudoefedrin. Hlavní z trojice měl transakce řídit, nákupy finančně dotovat a sjednávat prodej léčiv. Obviněná žena měla první skupinu přepravovat na různá odlehlá místa, která sloužila k výrobě pervitinu. Po samotném zadržení jejího partnera se snažila skrýt jak věci, které sloužily k výrobě drogy, tak vysokou finanční hotovost získanou trestnou činností, což se jí díky rychlého zásahu policie nepodařilo.

Trestní stíhání u šesti z obviněných je vedeno vazebně. V těchto dnech vrchní policejní komisař obvinil další osobu, a to 42letého muže, který se měl podílet na výrobě drogy.

Všem obviněným hrozí trest odnětí svobody od osmi do dvanácti let. Kriminalisté na případu i nadále pracují a není vyloučeno, že trestní stíhání bude u některých z obviněných rozšířeno či budou obviněny ještě další osoby.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

6. března 2024

