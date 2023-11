Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nový Pol Point ve Starém Plzenci

PLZEŇSKÝ KRAJ - Od dnešního dne může veřejnost využívat již páté bezobslužné kontaktní místo policie v Plzeňském kraji, a to konkrétně ve Starém Plzenci.

Od 21. listopadu letošního roku rozšiřujeme síť Pol Pointů v Plzeňském kraji o další bezobslužné kontaktního místo Policie České republiky. Čtyři stávající Pol Pointy jsou aktuálně rozšířeny o nový Pol Point ve Starém Plzenci.

Přestože jsme veřejnosti představovali již v minulém roce u příležitosti zavedení jednotlivých Pol Pointů důvody jejich zřízení a principy fungování, chtěli bychom alespoň ve stručnosti připomenout základní informace o tom, co Pol Point konkrétně znamená a v jakých záležitostech ho lidé mohou využít.

Pol Point (volně můžeme přeložit jako policejní bod) je alternativou pro podání jakéhokoliv oznámení, které snese odkladu. Veřejnost ho tedy může využít ve všech případech, kdy s ohledem na život a zdraví není nutné kontaktovat bezplatnou linku 158. Nenahrazuje tedy tísňové volání, nýbrž se jedná o způsob kontaktu občanů s policisty ve věcech, které by, zjednodušeně řečeno, přišli osobně oznámit na policejní služebnu.

Pol Point je bezpečným kontaktním místem policie, kde je oznamovateli vytvořeno soukromé a diskrétní prostředí. Lidé ho mohou využít v záležitostech, kdy se sami stali obětí trestného činu a např. z osobních důvodů je pro ně nevyhovující dostavit se na policejní služebnu. Z tohoto místa však mohou oznámit i jakékoliv protiprávní jednání, o kterém se dozvěděli či byli jeho svědkem.

Jak Pol Point funguje:

Jak jsme již výše uvedli, jedná se o bezobslužné místo, jehož návštěva nevyžaduje po oznamovateli žádné nároky a bez jakéhokoliv vlastního kroku může dotyčný ihned komunikovat s policistou. Před vstupem do Pol Pointu si občan zazvoní na zvonek u vchodových dveří do Pol Pontu a následně mu je umožněn vstup do místnosti. Ta je vybavena výpočetní technikou a kamerami pro nahrávání úkonů, o čemž je oznamovatel hned na úvod poučen policistou, který se videokonferenčně a je pouze na něm samotném, kdy se rozhodne rozhovor s policistou ukončit a z Pol Pointu bude chtít odejít. Policista, který s oznamovatelem hovoří, může bezodkladně provádět příjem oznámení a rovněž tyto úkony dokumentovat. Přijaté oznámení následně obratem postoupí příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření, aniž by oznamovatel musel cokoliv podepisovat – vše je nahráváno a přiloženo ke spisu.

Podání oznámení prostřednictvím Pol Pointu má pro oznamovatele své nesporné výhody, a to efektivní a rychlý kontakt s policistou, pohodlí a úsporu času. Mezi další přednosti této místnosti patří její technické vybavení a rovněž vytvoření bezpečného místa pro oznamovatele. Pozitivum však můžeme shledat i v podobě nižší administrativní zátěže pro samotné policisty.

Slavnostního otevření se zúčastnil kromě ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje brig. gen. Václav Kučera, který je považován za zakladatele Pol Pointů u Policie ČR, a další významní představitelé z řad plzeňského krajského ředitelství. Mezi další, a neméně důležité hosty patřil starosta Starého Plzence pan Ing. Jan Eret a rovněž zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje. Krajský ředitel brig. gen. Petr Macháček při příležitosti spuštění Pol Pointu ve Starém Plzenci uvedl mimo jiné následující: „Jsem velmi rád, že Policie České republiky využívá nové technologické možnosti při komunikaci s občanem. Služby, které Pol Point nabízí, nejsou náhradou za činnosti, které Policie České republiky vykonává na policejních služebnách. Pol Point vnímejme čistě jako doplnění stávajících obvodních oddělení či policejních stanic, jako novou možnost pro komunikaci těch, kteří se nechtějí či nemohou na policii osobně dostavit nebo vnímají tuto variantu kontaktu s policií jako komfortnější a rychlejší.“

Závěrem bychom chtěli poděkovat za spolupráci a podporu Krajskému úřadu Plzeňského kraje a velké poděkování patří při realizaci tohoto Pol Pointu představitelům Starého Plzence – především pak panu starostovi Eretovi.

Vám, občanům, nabízíme tedy k využití již 5. Pol Point v našem kraji - novou službu, kterou může využít v případě potřeby opravdu každý. Přesto vám přejeme, ať nás potřebujete co nejméně, ale pokud tomu tak již budete, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

mjr. Mgr. Pavla Burešová

21. listopadu 2023

