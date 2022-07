Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pokusili se o vydírání

KRAJ: Svérázné vyřizování údajného obchodního sporu přijde pěkně draho.

Údajný obchodní spor, ve kterém mělo jít o neuhrazený mnohamilionový dluh, se dvojice mužů z Vysočiny rozhodla řešit pomocí vydírání dcery jihomoravského podnikatele z Hodonínska. Její vůz po dlouhodobějším sledování pohybu zablokovali minulý pátek na komunikaci pomocí dvou aut. Na důraznou výzvu k vystoupení žena zareagovala zavřením okna, auto bylo automaticky uzamčeno. Jeden z obviněných vytáhl revolver ráže 6 mm a s jeho pomocí boční okno rozbil. Otvorem pak nastříkal do auta pepřový sprej. Vzápětí už se v otvoru objevila zbraň a zněla výhružka zabitím a výzvy k okamžitému vystoupení a nasednutí do vozidla obviněných. Dramatickou situaci výrazně změnila osádka vozidla, které přijíždělo k zablokovanému místu na silnici. Když agresoři spěchali zavřít dveře od svých aut, využila vyděšená oběť situace a pohotově utekla do auta, ve kterém jeli dva překvapení muži. Ženu odvezli na bezpečné místo a zároveň jí půjčili mobilní telefon, aby mohla kontaktovat policii. Na případu tak začali pracovat hodonínští policisté i kriminalisté (i krajští). Zjištěné informace vedly k zadržení obou mužů, o to se postarali ještě týž den večer havlíčkobrodští kriminalisté. Oba výtečníci putovali zpět na jižní Moravu, po nezbytných procesních úkonech si vyslechli obvinění ze zvlášť závažného zločinu vydírání ve stádiu pokusu. Oběma hrozí v případě prokázání viny trest v rozmezí 5-12 let.

mjr. Pavel Šváb, 21.7.2022

vytisknout e-mailem