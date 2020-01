Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pokusil se odcizit televizor

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání jednadvacetiletého muže z Chebu, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

V krádežích není obviněný muž žádným nováčkem. Už na konci listopadu minulého roku měl odcizit několik výrobků v obchodním domě v Karlových Varech. Tehdy se měl zaměřit především na kadeřnické potřeby a pracovní nástroje. Ze dvora pneuservisu v Karlových Varech měl zase odcizit osm alu disky s pneumatikami. Místo vánoční večeře se měl dne 24. prosince minulého roku vydat k jednomu z karlovarských obchodních domů, poničit okna a vniknout do skladu prodejny. Tu měl prohledat a odcizit z ní několik drobných výrobků jako například osvěžovače vzduchu či vůně na toaletu.

Hned zkraje tohoto roku se měl ve večerních hodinách v obchodním domě v Karlových Varech pokusit odcizit kávovar a zubní kartáček, ale to se mu nepodařilo. Se svým lupem byl totiž přistižen pracovníkem ostrahy, před kterým nakonec bez zboží utekl (psali jsme zde).

Ve čtvrtek 23. ledna si to měl v odpoledních hodinách obviněný namířit do zdravotnického zařízení v Karlových Varech. V nepozorovaný okamžik se měl pokusit sundat televizor, který byl na zdi na chodbě. To se mu ale nepodařilo a tak šel dále. Na jiné chodbě se o to pokusil znovu a tentokrát už úspěšně. Televizi měl odpojit od kabelů, odmontovat jí ze zdi a odejít s ní k toaletám, kde si jí připravil za okno. Uschovaný televizor ale objevili zaměstnanci zdravotnického zařízení, kteří ho okamžitě vzali zpět.

Svým jednáním měl muž způsobit celkovou škodu téměř 70 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

27. 1. 2020

