Pokusil se odcizit měděnou trubku

KARLOVARSKO – Vytopil prostory v panelovém domě.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaatřicetiletého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a přečinu krádeže.

Obviněný muž měl v první polovině března letošního roku krátce před pátou hodinou ranní vstoupit v Karlových Varech do společných prostor panelového domu. Následně měl výtahem vyjet do posledního sedmého patra, odkud sešel do mezipatra. Tam si všimnul měděného potrubí zakončené uzavíratelným kohoutem, umístěného v rohu mezipatra, které se pokusil vytrhnout ze zdi. Měl za něj zatáhnout, čímž u podlahy potrubí ohnul a prasknul. Unikající voda poté zaplavila společné prostory panelového domu. Muž z místa utekl, aniž by poškození a únik vody ohlásil. Vlivem jednání muže bylo poškozeno požárně bezpečnostní zařízení.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 50 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na šest let.

25.5.2023

