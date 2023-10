Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pokus vraždy v Karlových Varech

KARLOVARSKO – Ženě hrozí až výjimečný trest.

Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání pětapadesátileté ženy z Chebska, kterou obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu.



Na začátku září letošního roku byla žena společně s osmdesátiletým mužem v bytové jednotce v Karlových Varech. Kolem poledne měla muže srazit na zem, následně ho fyzicky napadnout s úmyslem získat finanční prostředky, které od něj předtím chtěla půjčit. Po prvotním útoku měla žena ležícího muže začít škrtit, čímž mu uzavírala dýchací cesty a zamezovala přísunu vzduchu, v důsledku čehož upadl do bezvědomí. Toho měla žena využít, z kapsy mu odcizit finanční hotovost a z místa odejít, aniž by se zajímala o jeho zdravotní stav.



Žena jednala s úmyslem muže usmrtit. Svého jednání zanechala až v době, kdy se muž přestal hýbat a upadl do bezvědomí. Po tomto útoku byl muž převezen do nemocnice, kde byl ošetřen.



Odcizením finanční hotovosti způsobila muži škodu 10 tisíc korun.



Po provedených úkonech byla žena propuštěna ze zadržení a její trestní stíhání probíhá na svobodě.



V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.

nprap. Jakub Kopřiva

23. 10. 2023

vytisknout e-mailem