Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pokus vraždy v Aši

CHEBSKO – Muži hrozí až výjimečný trest.

Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání pětatřicetiletého muže z Aše, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a přečinu porušování domovní svobody.

Obviněný muž měl ve středu 2. listopadu letošního roku vniknout v nočních hodinách do rodinného domu v Aši, kde dříve s devětašedesátiletým majitelem domu společně přebýval. Do domu měl vniknout se záměrem odcizit finanční prostředky a různé cennosti. Po vniknutí do domu měl přistoupit k devětašedesátiletému spícímu muži a fyzicky ho napadnout. Tímto útokem mu měl způsobit zranění v horní části těla. V průběhu napadení se měl muž probudit a začít se bránit. Obviněný ho měl po chvíli vahou svého těla znehybnit a přiložit mu na obličej část povlečení a majitele domu několik minut dusit. Zanechat toho měl až ve chvíli, kdy devětašedesátiletý muž z obavy o svůj život začal předstírat svoji smrt.

Obviněný muž následně z místnosti odcizil kovovou krabici obsahující různé písemnosti či finanční hotovost. Z nočního stolku měl navíc při odchodu z domu vzít mobilní telefon.

Po několika minutách, kdy devětašedesátiletý muž nabyl přesvědčení, že pětatřicetiletý muž dům opustil, šel vyhledat pomoc k sousedům. Ti mu přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Po ošetření byl muž se svým zraněním hospitalizován v nemocnici.

Kriminalisté se případem usilovně zabývali a ve středu 16. listopadu pětatřicetiletého muže zadrželi.

Policejní vrchní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí pětatřicetiletému muži trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.

nprap. Jakub Kopřiva

21. 11. 2022

