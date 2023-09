Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pokus vraždy na Chebsku

CHEBSKO – Muži hrozí až osmnáctileté vězení.

Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání šedesátiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy.



Obviněný muž měl mít v neděli 10. září letošního roku kolem 14. hodiny na ubytovně na Chebsku slovní rozepři se svou třiapadesátiletou manželkou. Jejich spor po chvíli vyvrcholil tím, že muž měl ženu několikrát nožem bodnout do různých částí těla. Při tomto útoku měl jednat s úmyslem svou manželku usmrtit. Spor mezi mužem a ženou, ke kterému došlo v byte na ubytovně, slyšelo několik ubytovaných, kteří následně vše oznámili na tísňovou linku.



Po příjezdu policisté v prostorách ubytovny zadrželi šedesátiletého muže a zdravotníci vážně zraněné ženě poskytli první pomoc. Následně byla žena ve vážném stavu převezena a hospitalizována v nemocnici.



Policejní vrchní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na rozhodnutí soudu si muž počká v policejní cele.



V případě prokázání viny hrozí šedesátiletému muži trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.

nprap. Jakub Kopřiva

12. 9. 2023

Související dokumenty Pokus vraždy Chebsko.mp4

Velikost souboru:48,3 MB / formát MP4

