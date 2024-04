Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Pokus vraždy Havířov

Ms kraj - motivem měla být pomsta bývalé přítelkyni

Ve čtvrtek 4. 4. 2024 v odpoledních hodinách jsme přijali oznámení o fyzickém napadení ženy před jedním z obchodních domů v Havířově. Poškozená utrpěla bodnořezné zranění, byla převezena do nemocnice, kde zůstala hospitalizována. Ihned po oznámení vyjeli k události policejní hlídky, místo zajistili. Souběžně se provádělo ohledání místa, zajišťování stop a zjišťování informací k útočníkovi, který ihned po incidentu z místa utekl. Začalo rozsáhlé pátrání po 39letém podezřelém, který byl zadržen následující den v Českém Těšíně. Vzhledem ke všem okolnostem si věc již od prvopočátku převzali krajští kriminalisté. Vrchní komisař odboru obecné kriminality obvinil v sobotu 6. 4. 2024 muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. Obviněný se kriminalistům doznal a motivem činu měla být pomsta bývalé přítelkyni. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až do výše dvaceti let. Byl podán podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

7. dubna 2024

