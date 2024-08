Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Pokus vraždy

Ms kraj - konflikt ohledně poškození králíkárny skončil vážným popálením ženy

Krajští kriminalisté ve spolupráci s frýdecko-místeckými policisty prověřovali od sobotních večerních hodin ve Frýdku-Místku okolnosti násilného trestného činu, při kterém došlo k těžkému zranění 51leté ženy. V této souvislosti policisté zajistili či zadrželi celkem čtyři osoby, se kterými činili procesní úkony. Tři osoby byly následně ze zajištění propuštěny. V neděli 11. srpna 2024 zahájil vrchní komisař odboru obecné kriminality trestní stíhání 31letého muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu.

Obviněný měl v sobotu ve večerních hodinách na zahradě rodinného domu pod vlivem alkoholu a po předchozí slovní rozepři ohledně poškození králíkárny a usmrcení králíků, úmyslně polít poškozenou hořlavou látkou a zapálit ji. Žena utrpěla popáleniny na horní polovině těla a je hospitalizována v kritickém stavu v nemocnici. Obviněnému, který byl v minulosti za obdobnou násilnou trestnou činnost odsouzen, hrozí nyní trest odnětí svobody až do výše dvaceti let či trest výjimečný. Bude podán podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby.

mjr. Pavla Jiroušková

12. srpna 2024

vytisknout e-mailem