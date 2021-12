Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pokus vloupání do výlohy

J.Hradec- Přinesl si kus dlažby, neviděli jste pachatele?

Jindřichohradečtí policisté pátrají pod dosud neznámém pachateli, který se dne 29. listopadu kolem 4:35 hodin ráno do 04:35 hodin pokusil vloupat do výlohy prodejny zlatnictví My Time v ulici Panská v J. Hradci. Proti výloze dvakrát hodil kus betonové dlažby, kterou si na místo přinesl, přičemž se mu druhým hodem podařilo skleněnou výplň výlohy pouze poškodit a to tak, že tato popraskala, ale nedošlo k porušení její celistvosti. Vzhledem k tomu, že se neznámému pachateli nepodařilo do objektu vniknout, z místa odešel do ulice Na Hradbách. Svým jednáním způsobil škodu nájemci objektu ve výši nejméně 40 000 korun.

Občané, pokud jste viděli pachatele při činu nebo jak s kusem betonové dlažby přichází do ulice Panská či následně po činu odchází do ulice Na Hradbách a dále, sdělte své poznatky jindřichohradeckým policistům cestou tísňové linky policie158. Děkujeme Vám.

por. Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová, jh.pis@pcr.cz

1.prosince 2021

