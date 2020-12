Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pokus vloupání do kanceláře

Kutnohorsko – Policisté v této souvislosti žádají o pomoc.

Kutnohorští policisté šetří případ pokusu vloupání do kanceláře, ke kterému došlo v době od 23. prosince 2020 do 27. prosince 2020 v Kutné Hoře. Zloděj překonal v ulici Tylova vstupní dveře do budovy a v patře budovy, kde poškodil vnitřní část zárubně dveří do kanceláře. Pachatel svým jednáním způsobil škodu v celkové výši tři tisíce korun.

Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci vedoucí k dopadení těchto pachatelů, nechť se obrátí na kutnohorské policejní oddělení 974 875 700 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

28. prosince 2020

vytisknout e-mailem