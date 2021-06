Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pokus vloupání

Písek – Pachatel se do budovy pošty nedostal.

Policisté přijali v pondělí 31. května oznámení o pokusu vloupání do budovy pošty v Čimelicích. Zatím nezjištěný pachatel zde v době od 28. do 31. května poškodil vchodové dveře i dveře v zadní části objektu, do vnitřních prostor se nedostal. Poškozením dveří způsobil čtyřtisícovou škodu.

Kriminalistický technik na místě činu zajistil stopy a policisté případ dále prošetřují.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

1.června2021

vytisknout e-mailem