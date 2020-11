Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pokus sebevraždy se mohl stát tragédií

Strakoničtí policisté zasahovali u nebezpečného sebevraha.

O velmi nebezpečnou sebevraždu se pokusil muž ze Strakonic. V obytném panelovém domě zasahovali v sobotu večer strakoničtí policisté. Příbuzní muže (1983) měli obavu, že si chce sáhnout na život a kontaktovali policisty. Když se dostali policisté do bytu, zjistili, že si muž pod vlivem alkoholu pustil plyn v kuchyni a odešel do obýváku, pravděpodobně počkat na svůj konec. Policisté plyn uzavřeli, odvětrali byt a vyrozuměli zdravotnickou záchrannou službu. Zdravotníci muže převezli do nemocnice na psychiatrické oddělení. Puštěný plyn v panelovém domě však mohl skončit velkou tragédií a tak policisté celý případ vyšetřují pro podezření z trestného činu obecného ohrožení.

8. listopadu 2020

