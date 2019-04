Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pokus podvodu na seniorce

KUTNOHORSKO – Podvodník se vydával za vnuka seniorky.

Ve čtvrtek 28. března 2019 v 10:15 hodin v obci Vinice, poškozená seniorka, přijmula na své pevné telefonní lince hovor, kdy se jí volající nepředstavil. Seniorka si však myslela, že se jedná o jejího vnuka. Muž hovořil plynule česky, řekl ji, že potřebuje něco zaplatit, s tím, že potřebuje co nejvíc. Poškozená mu řekla, že má doma maximálně 50.000,-Kč a vkladní knížku. Volající na to reagoval, že je to málo, ať vybere z vkladní knížky, toto odmítla. Volající řekl, že přijede, k čemuž nedošlo.

Senioři jsou velmi snadným terčem podvodníků a zlodějů. I přes opakovanou a cílenou prevenci, v rámci níž jsou senioři před touto trestnou činností varováni, se stále objevují na území našeho kraje případy okradených seniorů.

Žádáme veřejnost o spolupráci při pátrání po neznámých pachatelích. Přivítáme veškeré informace vedoucí k jejich ztotožnění na bezplatné lince 158, případně na telefonním čísle čáslavského obvodního oddělení 974 875 710.

Policie České republiky apeluje na starší spoluobčany. Nebuďte důvěřivý, nevěřte sebetragičtějším historkám, nepouštějte cizí lidi do svých domů a bytů, nikomu nepůjčujte peníze, zamykejte. Podvodníci využívají různé záminky a lsti, neštítí se ničeho, využívají vaši důvěřivosti, působí na vaše city, aby se dostali k vašim penězům. Pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást.

Nedávejte cizím lidem své peníze!

Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Zkontrolujte kdo je za dveřmi přes kukátko, nejlépe panoramatické.

V těchto situacích kdykoli zavolejte hlídku Policie České republiky na bezplatné lince 158 k prověření těchto osob.

Slušný člověk vaši ostražitost pochopí a podvodník odejde.

V případě výskytu těchto podezřelých osob, okamžitě kontaktujte policii na linku 158.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

1. dubna 2019

vytisknout e-mailem