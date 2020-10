Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pokus o resocializaci osmkrát trestaného muže nevyšel

LIBERECKO – Církev podala recidivistovi pomocnou ruku. Nyní mu hrozí až osm let.

Krátce poté, co si odpykal poslední z trestů odnětí svobody, získal 30 letý recidivista možnost uplatnit se zpět ve společnosti prací pro církev. Pomocnou ruku, mající za cíl začlenit jej do běžného života, přijal bezezbytku. Pomyslný dluh společnosti však začal splácet vlastním, poněkud pokřiveným způsobem.

Po několika bezproblémových týdnech plných aktivního přístupu a pracovního nasazení, pocítil nenapravitelný třicátník v pravdě nutkavou potřebu přilepšit si. Na počátku srpna se mu tedy v hlavě zrodil plán, jak na to. Prostory farnosti již stačil docela dobře poznat a věděl, že by se v nich dalo ledacos zajímavého najít. Vypáčil tedy vstupní dveře do církevního objektu, v němž pracoval, a v jedné z kanceláří odcizil odložený počítač spolu s uloženou platební kartou. S vidinou snadného zisku začal navštěvovat bankomaty a nakupovat přes internet. Ve 24 případech z karty vybral bezmála 112 tisíc korun. V dalších 122 případech se pokoušel realizovat platby u obchodníků nebo vybírat z bankomatů, přičemž částka, kterou se takto pokusil zneužít, dosáhla 770 tisíc korun. S jídlem roste chuť. Opětovným vloupáním do budovy odcizil další počítač, ke kterému připojil také elektronářadí určené na drobné opravy. Po chvíli klidného období, kdy si zřejmě užíval nadbytku, dostavila se opět ona nutkavá myšlenka saturovat své potřeby. Přání otcem myšlenky. Na počátku měsíce října tak opět zavítal na farnost. Vypáčil vstupní dveře do kanceláří, které prohledal a odcizil další platební kartu a uskladněné potraviny. Z bankomatů pak ve třech případech úspěšně vybral 14 tisíc korun. Dalších 13 výběrů v hodnotě více jak 76 tisíc korun skončilo nezdarem.

O nějaký čas později, kdy výměna názorů v recidivistově rodině dopadla nevalně, rozhodl se zřejmě natruc přespat mimo domov. O tom, kde složit hlavu měl vcelku jasno. Vloupal se opět do budovy farnosti. Dlouhou chvíli ve strohém, leč útulném pokojíku trávil konzumací potravin, které zakoupil odcizenou platební kartou. S plným žaludkem jde všechno snáze, pomyslel si asi. Po syté večeři se tedy rozhodl prozkoumat i další prostory budovy. Zastavil jej však alarm právě ve chvíli, kdy vyrážel jedny z uzamčených dveří. Na nic nečekal a z místa uprchl.

V tuto dobu již policisté nashromáždili množství důkazů, které hovořily v neprospěch právě onoho 30 letého recidivisty. Kromě záběrů z bankomatů, kdy se pokoušel opakovaně vybírat hotovost, zajistili také záběry z bezpečnostní kamery prodejny, v níž nakupoval prostřednictvím odcizené platební karty potraviny, jejichž obaly zanechal na místě posledního vloupání. Nebylo tak divu, že se kriminalistům při konfrontaci s důkazy doznal.

Kromě zahájení trestního stíhání pro spáchání zločinu krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podal policejní komisař také podnět k návrhu na mužovo vzetí do vazby. Podnět byl akceptován a 30 letý recidivista tak vyčká verdiktu soudu v cele vazební věznice. Hrozí mu dva roky až osm let, což je trestní sazba za spáchání krádeže v době vyhlášeného nouzového stavu.

19. října 2020

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem