Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pokus krádeže vloupáním do novostavby

Tábor – Zhoř u Mladé Vožice – Pachatel napáchal škodu za 30 000 korun. (Hlasová schránka 974 238 116)

Pátráme po pachateli, který se v době od druhé hodiny odpolední pátku dne 13. prosince do desáté hodiny dopolední následující soboty dne 14. prosince 2019 pokusil vloupat do novostavby rodinného domu na východním okraji obce Zhoř u Mladé Vožice. Po vniknutí na pozemek se pokusil vypáčit dvě balkonová francouzská plastová okna, kdy poškodil rámy i skleněnou výplň. Do vlastních prostor domu se ale nedostal. I tak způsobil škodu ve výši odhadem 30 000 korun.

Lze předpokládat, že při svém činu mohl být vyrušen. Žádáme tímto každého, kdo se v uvedenou dobu nacházel u posledních domů na východním okraji obce Zhoř u Mladé Vožice, případně zde projížděl po přilehlé silnici ve směru na Mladou Vožici, kdy si tak mohl v souvislosti s tímto případem všimnout výskytu podezřelé osoby či osob, případně vozidla, aby své poznatky předal místně příslušným mladovožickým policistům na jejich služebně či telefonní lince 974 238 720. Děkujeme.

18. prosince 2019

