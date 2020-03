Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pokus krádeže vloupáním

Tábor – Smilovy Hory – Do prostor vlastní prodejny se nedostal.

Pátráme po pachateli, který se v době uplynulého víkendu pokusil vloupat do prodejny potravin v obci Smilovy Hory na Mladovožicku. Násilným vstupem se dostal do technických prostor, do vlastní prodejny se mu však proniknout nepodařilo. Přestože nic neodcizil, způsobil na zařízení prodejny hmotnou škodu ve výši nejméně 500 korun.

Krádež ve stádiu pokusu je stejně trestná jako dokonaný trestný čin. V případě dopadení tak zloděje čeká soud a trest, mimo jiného, odnětí svobody na dobu až dvou let.

Po pachateli pátrají policisté místně příslušného mladovožického obvodního oddělení.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

10. března 2020

