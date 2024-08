Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pokračují semináře k mimořádným událostem

KARLOVARSKÝ KRAJ – Konají se po celém kraji.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje společně se Zdravotnickou záchrannou službou ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a krizového řízení a Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pokračují po prázdninové pauze ve školách a školských zařízeních v pořádání informačně vzdělávacích seminářů v případě vzniku mimořádné události.



Během tohoto tzv. „přípravného týdne“ před začátkem školního roku proběhlo 6 těchto informačně vzdělávacích seminářů ve školách a školských zařízeních po celém Karlovarském kraji, a to například v Karlových Varech, Dolním Žandově, Chodově, Bochově nebo Mariánských Lázních – Úšovicích.



V rámci seminářů bylo připraveno několik témat, a to školy a školská zařízení jako měkký cíl, bezpečnost žáků ve školách a optimální nastavení, varovné signály, jejich rozpoznání a využití, osobní bezpečnost, bezpečí žáků, studentů a kolegů, co dělat v případě útoku a nechyběla ani metodika „U-S-B“ – Uteč, schovej se, bojuj. Zdravotnická záchranná služba pokračovala v rámci semináře další částí, která byla zaměřena na poskytnutí první pomoci při násilných traumatech. V závěru semináře si proškolení zaměstnanci škol a školských zařízeních prověřili své získané teoretické znalosti během modelových situacích.



Na těchto seminářích přednáší krajský metodik nebo územní koordinátoři Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje pro ochranu měkkých cílů, policejní preventisté, policejní psycholožka, krizová interventka a policejní psycholog.



Tyto odborné přednášky se budou konat i v dalších jednotlivých školských zařízeních v regionu, které projeví zájem.



Metodické semináře pro pedagogy pořádají policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje již několik let. Proškolena tak byla řada zaměstnanců jednotlivých škol.



mjr. Mgr. Kateřina Pešková

30. 8. 2024

