Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pokračování operace "Canis"

KRAJ - Jedenáct obviněných, 44mil. škoda, zajištěno 43 mil. korun.

V polovině června loňského roku převzali krajští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje od „Daňové kobry“ do prověřování případ podezření z krácení daní (původní zpráva zde). Po necelých 7 měsících se vyšetřovateli podařilo z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby obvinit 4 fyzické (věk 38, 42, 49 a 50 let) a 7 právnických osob, za což všem v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody od 5 do 10 let. Všem osobám se klade za vinu, že společně optimalizovali daňovou zátěž u pěti společností, které působily na trhu jako pracovní agentury. Do účetnictví těchto agentur zahrnuli nepravdivé účetní doklady, které následně zařadili i do daňových přiznání k dani z přidané hodnoty a do kontrolních hlášení. Uměle tak navyšovali celkovou výši přijatých zdanitelných plnění v daňových přiznáních, než jaká odpovídala jejich reálně uskutečněné podnikatelské činnosti.

Na základě upravených daňových přiznání byla těmto pracovním agenturám v letech 2018 až 2020 v rozporu se zákonem vyměřena nižší daň z přidané hodnoty, čímž Českému státu způsobili dohromady škodu za téměř 44 miliónů korun.

U obviněných osob se podařilo zajistit hotovost, majetek a finanční prostředky na jejich různých účtech v celkové výši 43 miliónů korun.

Až drzostí vůči státu v tomto případu je, že jedna z obviněných firem, která vypočítávala daně ostatním obviněným firmám, za tuto službu vystavovala faktury a jako svůj podíl si účtovala 30% z "ušetřené" daně z přidané hodnoty.

por. Iva Kormošová

26.1.2022, 8.00

