Pokoušeli se krást v historickém objektu

CHEBSKO – Dva z nich mají na svědomí i odcizení karavanu.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání tří mužů ve věku 25, 35 a 38 let, které obvinili ze spáchání přečinu Poškození cizí věci a přečinu Krádež ve stádiu pokusu spáchané ve formě spolupachatelství.

Obvinění muži měli v neděli 16. prosince 2018 v odpoledních hodinách vniknout do rekonstruovaného historického objektu na Sokolovsku a následně se pokusit odcizit různou elektroinstalaci, nářadí a další různé věci v celkové hodnotě nejméně 25 tisíc korun. Při svém jednání měli navíc poškodit v jedné místnosti i dřevěnou podlahu v hodnotě nejméně 10 tisíc korun. Následně byli vyrušeni majitelem, věci zanechali různě poházené na místě, nasedli do vozidla a z místa odjeli. Krátce po oznámení byli zadrženi přivolanou policejní hlídkou.

Nejstaršímu z obviněných bylo sděleno obvinění navíc i s dalším 27letým mužem ze spáchání přečinu Krádež, neboť měli v měsíci dubnu v obci Studánka odcizit z pozemku zaparkovaný karavan. Tímto jednáním měli způsobit škodu přesahující 200 tisíc korun. Karavan kriminalisté zajistili a poté byl vrácen zpět jeho majiteli.

Osmatřicetiletý obviněný byl v posledních třech letech Okresním soudem v Sokolově za přečin Krádež odsouzen. Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Soudce na muže vazbu neuvalil. Trestní stíhání tedy bude vedeno na svobodě.

Dvěma obviněným ve věku 25 a 35 let hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na dva roky. Dalším dvěma obviněným ve věku 27 a 38 let vzhledem ke způsobené větší škodě hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

nprap. Kateřina Krejčí

19. 12. 2018

