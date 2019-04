Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poklopy zmizely ze stavby

KLADENSKO – Pomozte vypátrat zloděje.

V pondělí 15. dubna 2019 přijali policisté Obvodního oddělení Kladno – město oznámení od zástupce stavení společnosti, že během uplynulého víkendu v Kladně v ulici L. Kuny, v prostoru výstavby nové pozemní komunikace došlo ke krádeži kanalizačních a vodovodních poklopů- Neznámý pachatel odcizil dosud neupevněné a do pozemní stavby k instalaci připravené kovové poklopy. Jednalo se celkem o 8 kusů vtokových kanalizačních mříží o rozměru 50 x 50 cm, 10 kusů šoupátkových poklopů z vodovodních uzávěrů, jeden poklop na vodovodní hydrant a při plynárenské poklopy. Škoda na odcizení byla předběžně odhadnuta na částku ve výši 40.000,-Kč.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené stavby v době od 12. dubna 2019 od 17:00 hodin do 15. dubna 2019 do 8:00 hodin podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Kladno - město, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 500. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

16. dubna 2019

