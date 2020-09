Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pokladnu s penězi nakonec neodcizil

SOKOLOVSKO – Přesto mu hrozí až desetileté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého muže z Chodova, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

V první polovině srpna letošního roku měl obviněný přijít se zakrytým obličejem do prodejny potravin v Chodově. Po vstupu měl jít směrem k prodejnímu pultu a po obsluze chtít finanční prostředky. Následně měl pod ochranné plexisklo, které bylo na prodejním pultu, podstrčit ruku a snažit se vzít pokladnu s tržbou. Obsluha prodejny se ale měla snažit pokladnu bránit. Obviněného měl udeřit do ruky, následně se měli přetahovat přes plexisklo, které prasklo. Obviněný měl pokračovat ve snaze zmocnit se pokladny, ale obsluha prodejny ho měla téměř dvacetkrát udeřit ráčnou do oblasti hlavy. I přes inkasované údery se měl sedmatřicetiletý muž stále snažit vzít pokladnu s penězi, ovšem po chvíli svého jednání zanechal a s prázdnou z prodejny utekl. Poničeným plexiskla měl obviněný způsobit škodu téměř tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

23. 9. 2020

