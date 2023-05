Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Pokáceli javor

Orlová - v lesním porostu pokáceli strom a dřevo chtěli prodat

Na základě oznámení o možné nelegální těžbě dřeva vyjela začátkem dubna hlídka obvodního oddělení policie Orlová do uvedené městské části. Po příjezdu na místo policisté zaregistrovali v lesním porostu pohyb dvou mužů, kteří poté, když je uviděli, utíkali každý jiným směrem. Jelikož policisté terén dobře znali, jednomu z nich únikovou cestu „zahradili“ z jiného směru.Muž jim sdělil, že s kamarádem nakládali na vozík již nařezané klády, které zde našli. Na místě „těžby“ byl pařez pokáceného stromu a klády v délce od jednoho do dvou metrů, přičemž některé již byly naložené na vozíku.

Muž (29 let) tvrdil, že s kamarádem pouze nakládali již pořezané dřevo. Svou výpověď změnil poté, kdy policisté na základě místní a osobní znalosti dohledali druhého muže (29 let). Ten již přiznal, že za asistence kamaráda motorovou pilou strom pokácel a nařezal na polena. Oba následně uvedli, že se domluvili na pořezání jednoho stromu v lesním porostu. Získané dřevo chtěli prodat nebo využít pro vlastní topení. Svůj záměr však nestihli realizovat, policisté jim ho překazili.

Ve zkráceném přípravném řízení jim bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže. Jelikož v minulosti již byli za majetkovou trestnou činnost odsouzeni, hrozí jim až tříletý pobyt ve vězení.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

23. 5. 2023

