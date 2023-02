Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pohyboval se po Písku, přestože měl zákaz

Písek - Dopustil se tak trestného činu, půjde před soud.

Policisté z obvodního oddělení v Písku řeší ve zkráceném přípravném řízení případ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Tohoto skutku se měl dopustit muž (44 let) ze Strakonicka, který se ve čtvrtek 2. února odpoledne pohyboval v ulicích města Písek přesto, že mu to bylo zakázáno trestním příkazem okresního soudu už v roce 2019. Konkrétně měl zákaz pobytu v obvodu Okresního soudu v Písku až do dubna letošního roku. Tím měl spáchat výše uvedený trestný čin a v případě, že ho soud uzná vinným, mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. K soudu by měl znovu zavítat během příštích čtrnácti dnů.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

3. února 2023

vytisknout e-mailem