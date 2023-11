Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pohřešuje se patnáctiletý chlapec

PLZEŇSKO – Policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc. Pátrají po pohřešovaném patnáctiletém chlapci, který odešel z dětského domova na jižním Plzeňsku.

Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili celostátní pátrání po patnáctiletém chlapci. Ten odešel dnešního dne v ranních hodinách z dětského domova na jižním Plzeňsku na výuku do školského zařízení, kam však nedorazil a do současné doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Chlapec je zdánlivého stáří 15 až 16 let, je hubené postavy, asi 168 centimetrů vysoký, má oválný obličej, hnědočerné krátké vlasy, hnědé oči, obloukovité obočí, pod nosem náznak knírku a v uších náušnice. Na sobě má černé tepláky, černou bundu, šedou mikinu a bílé boty.

Bližší informace jsou v následujícím odkazu:

Pátrání po osobách - Policie České republiky

Pokud je odkaz neaktivní, pohřešovaný chlapec byl nalezen.

Policisté přijmou k pohřešované osobě jakékoliv informace na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.



por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.

23. listopad 2023

