Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pohřešovaný muž

PLZEŇ - Pomozte nám vypátrat pohřešovaného muže. Jakékoli informace o pohřešovaném přijmou policisté na tísňové lince 158.

Policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešovaném muži.

Pohřešovaný muž byl naposledy viděn dne 25. dubna 2022, kdy v době okolo 11.30 hodin odešel z pečovatelského domu v obci Zbůch a do současné doby se zpět nevrátil. Dle zjištěných informací by pohřešovaný muž neměl mít u sebe mobilní telefon, osobní doklady ani finanční hotovost.

Popis pohřešovaného: Jedná se o muže štíhlé postavy vysoké cca 170 - 175 cm, má modré oči, šedé až černé středně dlouhé vlasy. Nosí prošedivělé vousy - plnovous. Je zdánlivého stáří od 55 do 60 let. Markantem u muže by mohla být špatná výslovnost sykavek a vyvedený močový sáček.

Pravděpodobný popis oblečení: V době odchodu mohl mít na sobě oblečené tmavé tepláky, černou bundu a pravděpodobně odešel s igelitkou. Bližší popis k pohřešovanému policisté nemají k dispozici.

U pohřešovaného muže nelze v současné době určit přesný směr jeho pohybu, ale nemůžeme vyloučit, že jeho pravděpodobný pohyb může směřovat k hlavnímu městu Praha, kde má vazby na rodinu.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158. Za případné poznatky předem děkujeme.

Další informace naleznete na níže uvedeném odkazu. Pokud je odkaz neaktivní, byla již pohřešovaná osoba vypátrána.

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14490426220311

nprap. Veronika Hokrová

26. dubna 2022

