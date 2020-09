Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pohřešovaného muže se podařilo vypátrat

ŽĎÁRSKO: Seniora objevil dobrovolník se psem

Policisté na Žďársku v průběhu tohoto týdne pátrali po čtyřiasedmdesátiletém muži, který v úterý 15. září v odpoledních hodinách odešel z pečovatelského domu v Jimramově, kam se nevrátil a nepodal o sobě žádnou zprávu.

Ihned poté, co policisté přijali oznámení o jeho pohřešování, tak po něm začali intenzivně pátrat. Po muži jsme vyhlásili celostátní pátrání a informace o jeho pohřešování předali celostátním a regionálním televizím, rádiím a tisku. Informace o pohřešování muže i s jeho popisem byla předána také všem policejním hlídkám. Policisté muže hledali v blízkém i širokém okolí pečovatelského domu, prověřili zdravotnická zařízení, dopravní spoje, další příbuzné a pátrali po něm i na ostatních místech, u kterých vznikl předpoklad, že by se mohl nacházet. Do pátrací akce se zapojili také dobrovolní hasiči, myslivci, policejní psovodi, vrtulník s termovizí a v neposlední řadě dobrovolný atestovaný psovod ze Svazu záchranné brigády kynologů. Tomuto psovodovi, který po muži pátral se svým šest a půl ročním Belgickým ovčákem Duckem se také včera 16. září okolo páté hodiny odpoledne podařilo seniora nalézt. Pohřešovaného muže psovod našel na okraji lesa u obce Jimramov. Muž byl dehydratovaný a dezorientovaný, ale co je nejdůležitější, byl při vědomí a v pořádku. Seniora si poté převzala zdravotnická záchranná služba, která ho převezla do zdravotnického zařízení k ošetření.

Naše poděkování směřuje ke všem, kteří se do pátrání ať už jakýmkoliv způsobem zapojili. Zvláštní poděkování pak směřuje k psovodovi ze záchranné brigády kynologů Královehradeckého kraje a jeho Belkgickému ovčákovi Duckovi, kterým se muže podařilo nalézt

nprap. Bc. David Linhart, vrchní inspektor

17. září 2020

