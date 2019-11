Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pohřešovaného muže nalezli policisté nedlouho po oznámení živého a zdravého

BENEŠOVSKO – Štěstí bylo, že se na ně jeho žena obrátila včas. Vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu by se mohl při dlouhodobějším pobytu při takto nízkých teplotách dostat i do přímého ohrožení života.

V pondělí 11. listopadu krátce po osmnácté hodině vyjížděla prvosledová hlídka benešovských policistů do obce Krhanice, část Dolní Požáry, odkud bylo oznámeno pohřešování dvaasedmdesátiletého muže. Ten měl, dle sdělení jeho ženy, v šestnáct hodin odejít na pravidelnou procházku, odkud se ale nevrátil. Protože jej nenalezla ani poté, co celou trasu několikrát prošla, obrátila se na policii. Vzhledem k tomu, že trpěl zdravotními problémy a v případě nouze by si ani nebyl schopen přivolat pomoc, oprávněně se obávala o jeho život a zdraví. Policisté na místo okamžitě přivolali ke spolupráci další své kolegy, včetně policejního psovoda se služebním psem, hasiče i záchrannou službu. Rozdělili se a pečlivě prohledali dům i jeho blízké okolí. Museli postupovat rychle, byla tma a teplota neustále klesala směrem k nule. Muž byl venku už několik hodin a reálně se tak ocitl v ohrožení života.

Pátrací akce ale nakonec dopadla úspěšně. Policisté pohřešovaného seniora nalezli krátce po devatenácté hodině na louce za lesem poblíž jeho bydliště. Klečel na zemi, nemohl vstát, byl vyčerpaný, podchlazený a třásl se. Jinak ale podle zdravotníků žádnou výraznější újmu na zdraví neutrpěl a skončil tak v domácí péči své manželky. V tomto případě bylo štěstí, že se žena obrátila na policii včas. Díky rychlé pátrací akci a perfektní spolupráci všech záchranných složek vyvázl muž z této nepříjemné situace živ a zdráv.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

12. listopadu 2019

vytisknout e-mailem