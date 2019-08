Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pohřešovaného chlapce policisté vypátrali

TŘEBÍČSKO: Hoch byl pod vlivem alkoholu

V noci z úterý 27. srpna na středu pátrali policisté po chlapci, který se nevrátil domů. Nezletilého hocha nalezli, byl v pořádku ale pod vlivem alkoholu. Oznámení o pohřešování chlapce přijali policisté před jedenáctou hodinou večer. O nezletilého hocha měli obavu jeho rodiče, chlapec nepřišel domů a nebyl kontaktní. Pohybovat se měl v Třebíči s kamarády. Policisté začali ihned po hochovi ve městě a jeho okolí pátrat. Prověřovali místa, kde vzniklo podezření, že by se tam mohl nacházet nebo pohybovat. Dále po něm pátrali u kamarádů a známých. Do hledání se zapojil také policejní psovod a městští strážníci. Policisté provedeným šetření získali poznatky, že by se mohl nacházet v obci nedaleko Třebíče, kde poté chlapce skutečně nalezli. Hoch byl v pořádku, ale pod vlivem alkoholu. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili hodnotu 0,23 promile alkoholu. Chlapce si následně převzala jeho matka. Policisté zjišťují, kdo požití alkoholu nezletilému chlapci umožnil a dopustil se tak přestupku, případ dále šetří.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

29. srpna 2019

vytisknout e-mailem