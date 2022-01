Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pohřešované vypátrali

BŘECLAVSKO, BRNO-VENKOV: Pátrací akce skončily úspěšně.

Nestává se často, že by policisté během jednoho dne museli pátrat po dvou pohřešovaných seniorech. Mrazivé počasí navíc vyžadovalo jejich okamžitou reakci. Mimo dostupné hlídky byl proto nasazen i vrtulník a policejní psovod. První pátrání po seniorovi ve špatném psychickém stavu se rozběhlo ve čtvrtek krátce po poledni. Pohřešovaný muž z Břeclavska měl volat svému kamarádovi, který zalarmoval policii. Z telefonátu totiž vyplynulo, že by si mohl ublížit. Pátrání naštěstí netrvalo dlouho, v odpoledních hodinách si mohli všichni konečně oddechnou. Muže nalezli v odstaveném vozidle, a protože ztrácel vědomí a nebyl schopen komunikace, zavolali mu zdravotnické záchranáře. Další akce však policisty čekala vzápětí. Seniorka, jež se měla vrátit večerním vlakem z Brna do místa bydliště, k rodině nedorazila. Žena měla mít dlouhodobě zdravotní obtíže a tak se kolotoč pátrání rozjel znovu. I tato akce měla šťastný konec. Policejní hlídky seniorku před třetí hodinou ranní nalezli bloudící, ale nezraněnou v ulicích Kuřimi.

por. David Chaloupka, 7. ledna 2022

Související dokumenty Pohrˇesˇova´ni´.mp3

Velikost souboru:630,0 KB / formát MP3

