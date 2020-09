Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

NALEZENA: Pohřešovaná žena

Policisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované ženě.

Pohřešovaná čtyřiačtyřicetiletá žena byla naposledy viděna včera 16. září kolem dvacáté hodiny večerní při odchodu ze svého trvalého bydliště v ulici Verdunská na Praze 6. Při odchodu doma zanechala všechny své doklady i mobilní telefon. Žena se do současné chvíle domů nevrátila a nedala o sobě nikomu vědět.

Kriminalisté po nahlášení pohřešování prověřili desítky míst, kde by se pohřešovaná mohla nacházet (rodinu, přátelé, zdravotnická zařízení) bohužel se ji do této chvíle nepodařilo vypátrat. Na základě výše uvedených skutečností nelze vyloučit, že by mohla být v ohrožení života.

Žena je cca 168 cm vysoké střední postavy. Má středně dlouhé, vlnité, hnědé vlasy a modré oči. Na sobě má s největší pravděpodobností dlouhou černou sukni až ke kotníkům a taktéž černou vrchní část oblečení.

Jakékoliv informace o místě, kde by se pohřešovaná mohla nacházet, prosím oznamte na linku 158.

mjr. Eva Kropáčová

17.9.2020

AKTUALIZACE KE DNI 18. 9. 2020:

Děkujeme veřejnosti za spolupráci. Žena byla nalezena a je v pořádku.

mjr. Eva Kropáčová

18. 9. 2020

