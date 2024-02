Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pohřešovaná žena

Pražští policisté pátrají po devětačtyřicetileté pohřešované ženě, která odešla včera 20. února krátce před jedenáctou hodinou dopolední z místa svého trvalého bydliště v Praze 4 v ulici K dolům a od té doby o sobě nedala nikomu vědět.

Do této chvíle nekontaktovala nikoho z příbuzných a nedorazila ani do svého zaměstnání. Policisté od včerejšího dne prověřili desítky míst, kde by se mohla žena nacházet, ale bohužel neúspěšně. Pohřešovaná odešla z domova s velkou sportovní taškou a batohem na zádech, nicméně mobilní telefon i počítač nechala doma.

Pohřešovaná z místa současného bydliště mohla odjet vozidlem TAXI či využít služeb BOLT, UBER a podobně a následně se mohla ubytovat v hotelu či penzionu na celém území ČR.

Popis: https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=19190220240014

Pohřešovaná je 165 centimetrů vysoké štíhlé postavy, má plavé, blond, rovné, středně dlouhé vlasy s pěšinkou uprostřed. Má hnědě oči a nosí dioptrické brýle. Její zdánlivé stáří odpovídá přibližně pětačtyřiceti rokům. Velmi si zakládá na svém vzhledu, sportuje a vede aktivní život.

V souvislosti s pátráním po pohřešované prosíme veřejnost o pomoc. Jakékoliv informace k hledané ženě prosím předejte operátorům tísňové linky 158.

kpt. Eva Kropáčová

21.2.2024

