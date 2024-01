Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pohřešovaná dívka

Pohřešovaná odešla uprostřed návštěvy Prahy a od soboty o sobě nedala.

Pražští policisté pátrají po šestnáctileté dívce, která byla s vychovatelkou z výchovného ústavu a dalšími dívkami na procházce v Praze. Pohřešovaná v sobotu 27. ledna krátce po třinácté hodině odešla z horní části Václavského náměstí a do současné chvíle o sobě nedala vědět. Dívka je svěřena do ústavní výchovy ústavu ve Velkém Meziříčí a v sobotu byla v Praze z dalšími svěřenkyněmi a vychovatelkou na výletě.

Hledaná měla při odchodu na sobě světlé kalhoty, černou bundu s kapucí a černé boty. Dívka je přibližně 155 cm vysoké silnější postavy. Má černé vlasy se světlým melírem a její vzhled odpovídá jejímu věku.

Policisté do současné chvíle prověřili desítky míst, kde by se dívka mohla nacházet, bohužel se ji do současné chvíle nepodařilo vypátrat. Z tohoto důvodu bychom rádi požádali veřejnost o pomoc při jejím vypátrání. Jakékoliv informace o místu, kde by se mohla pohřešovaná nacházet, mohou občané předat na linku 158 nebo přímo kriminalistům na telefonní číslo 733 678 545.

Děkujeme za pomoc

kpt. Eva Kropáčová

30.1.2024

