Pohotovým manévrem zabránila katastrofě

VYŠKOVSKO: Hledáme svědky riskantního ujíždění u Ivanovic na Hané. /VIDEO/

V sobotu večer kolem 20. hodiny ujíždělo policistům v Ivanovicích na Hané stříbrné BMW, jehož řidič odmítl zastavit ke kontrole. Šofér si přitom vůči ostatním na silnici počínal velmi nebezpečně. Například na křižovatce v centru Ivanovic na Hané téměř srazil projíždějící motocyklistku. Ta se zachránila jen díky pohotovému manévru, kterým odvrátila fatální střet. Riskantní jízda muže za volantem pokračovala dále směrem na Drysice, kde po přejetí mostu nad dálnicí D46 na nedaleké křižovatce naboural do jiného automobilu. Následně s poškozeným vozem sjel ze silnice na přilehlé pole, kde po ujetí několika stovek metrů nabouraný vůz odstavil a utekl směrem do vojenského újezdu Březina. Na místě se rozjelo rozsáhlé pátrání, do kterého byly nasazeny všechny dostupné hlídky, včetně policejního psovoda a ze vzduchu po řidiči pátral i vrtulník s termovizí. Uprchlíka se ale ani po několika hodinách vypátrat nepodařilo.

Vyšetřování případu si převzali vyškovští policisté, kterým ale příliš nepomohlo, že ujíždějící vůz v poslední době několikrát neoficiálně změnil svého majitele. Na ztotožnění nebezpečného řidiče tak muži zákona stále pracují. V souvislosti s tímto případem žádáme veřejnost o pomoc. Prosíme všechny, kteří nebezpečnou jízdu viděli, nebo mají informace k řidiči, aby se nám ozvali na tísňové lince 158. Rovněž uvítáme jakékoliv videozáznamy, na kterých je zachycena nebezpečná jízda.

por. Petr Vala, 16. srpna 2023.

