Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pohár přetekl

CHOMUTOVSKO - Recidivista znovu za mřížemi; Dcera má přes 800 neomluvených hodin.

Za mřížemi vazební věznice skončil v pátek 27letý muž z Chomutova, který se má opakovaně dopouštět majetkové trestné činnosti.

V minulém týdnu jsme informovali, že dotyčný je podezřelý z krádeže mobilního telefonu z mezipatra panelového domu, ke které došlo koncem října. O pár dní později policisté tohoto muže zadrželi v souvislosti s krádeží oděvů v jedné z prodejen v Obchodní zóně Otvice. Policisté dále zjistili, že podezřelý zřejmě v tomto obchodě nekradl poprvé. Drobné krádeže se tam měl totiž dopustit i ve druhé polovině října. Celkem měl takto odcizit oblečení v hodnotě přes tři tisíce korun.

Zmíněná protiprávní jednání policisté sloučili ke společnému řízení a spis předložili státnímu zástupci v rámci tzv. zjednodušeného zkráceného přípravného řízení. Státní zástupce pak soudu předložil návrh na potrestání a soud poté rozhodl o umístění zadrženého muže do vazební věznice. Kvůli opakování majetkové trestné činnosti by mohl za mřížemi pobýt až tři roky.

Dcera má přes 800 neomluvených hodin

Obvinění ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte si v minulém týdnu převzala 44letá žena z Chomutova. Podle zjištěných informací dotyčná řádně nedbá o povinnou školní docházku své dcery, která je momentálně žákyní sedmé třídy jedné z chomutovských základních škol. V minulém školním roce dívka neomluveně zameškala více než 800 vyučovacích hodin. Nic se zřejmě nezlepšilo ani v tomto školním roce, kdy již v průběhu září neměla žákyně omluveno nejméně pět desítek vyučovacích hodin.

Její matka přitom byla v minulosti v souvislosti s dceřiným záškoláctvím opakovaně potrestána, a to pokutami ve správním řízení, ale také uložením podmíněného trestu odnětí svobody. S ohledem na pokračující a dlouhou dobu trvající protiprávní jednání by obviněné nyní mohlo v krajním případě u soudu hrozit uložení trestu odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců až do pěti let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 14. listopadu

vytisknout e-mailem