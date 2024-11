Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podzimní mlhy a déšť

MĚLNICKO – Dva z rizikových faktorů, na které by řidiči měli brát zřetel.

Léto už je definitivně pryč, nastává pravé podzimní počasí plné mlh a deště. Je velmi nutné, aby si řidiči uvědomili změnu počasí i s ohledem na styl jízdy.

Vnímání za mlhy

Jízda za mlhy je nebezpečná. Výrazně klesá viditelnost. Mlha zkresluje vnímání rychlosti, jakou se vozidlo pohybuje. To je dáno tím, že řidiči nemohou porovnávat rychlost jedoucího vozidla s okolními předměty, které vidí nezřetelně, jen v nejasných obrysech. Motoristé tak podvědomě vyhodnocují svou rychlost jako výrazně pomalejší, než je tomu ve skutečnosti. Často stojící vozidla považují za jedoucí. Vzdálenost od okolních předmětů považují za větší, než odpovídá realitě. Na zdánlivě suché vozovce mlha kondenzuje, brzdná dráha se tak výrazně prodlužuje. Pokud řidič jede rychle, před překážkou nestačí zastavit a naráží do ní v plné rychlosti. Nehody se zraněním mívají tak za mlhy horší následky.

Svícení

Světla na denní svícení rozhodně nestačí. Automobil musí být pro ostatní viditelný ze všech stran, je proto potřeba rozsvítit potkávací světla a zadní mlhové světlo. Pokud je vůz vybaven předními mlhovkami, určitě zapněte i je. Mlhu pravidla silničního provozu nedefinují. Mlhová světla by měla být zapnuta určitě při dohledu pod 50 metrů. V takovém případě by rychlost jízdy neměla přesáhnout 50 km/h.

Ostatní účastníci

Vidět musí být však nejen vozidla, ale i cyklisté a chodci. Chodci by měli důsledně používat reflexní prvky, cyklisté musí být osvětleni vpředu i vzadu. Svou bezpečnost zvýší i použitím reflexních doplňků, za takového počasí optimálně reflexní vestou. Dají tak motoristům větší šanci včas zareagovat.

Lokální mlhy

Velmi nebezpečné jsou lokální mlhy, a to hned ze dvou důvodů. Z úseku, kde je dobrá viditelnost, řidiči do mlhy často vjíždějí bez snížení rychlosti. Spoléhají, že úsek znají, že je nemůže nic překvapit. V momentě, kdy se na vozovce objeví nečekaná překážka, často nestačí zareagovat a dojde k vážné dopravní nehodě. Po vyjetí z mlhy do dlouhého úseku bez ní je nutno vypnout zadní mlhové světlo, na což řidiči často zapomínají. Zvláště za tmy oslňuje toto světlo vzadu jedoucí řidiče, pro které to je nejen nepříjemné ale i nebezpečné.

Jízda na mokré vozovce

Jízda na vlhkých či mokrých silnicích se stává každodenní realitou. Je obecně známo, že za deště se zvyšuje riziko vzniku nehod 2,5krát, na dálnici dokonce 5krát. V nočních hodinách nebezpečí vzroste ještě nejméně 2krát. Brzdná dráha na mokré vozovce se ve srovnání s jízdou na suchém asfaltu prodlužuje. Například z rychlosti 50 km/h zastavíme na suchém povrchu na 28 metrech, na mokrém budeme potřebovat o 5 metrů více. Jestliže na suchu před překážkou zastavíme, na mokru pojedeme v okamžiku kolize rychlostí přes 20 km/h.

Na cestu vyjeďte vždy v dostatečném předstihu, plně se věnujte řízení, dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel, přizpůsobte rychlost danému počasí, dodržujte pravidla silničního provozu, abyste se vždy vrátili ze svých cest bezpečně domů!

por. Mgr. Markéta Robková

7.11.2024

vytisknout e-mailem