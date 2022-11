Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Podzimní kontroly na silnicích

MS kraj - policisté dohlíželi na bezpečnost na cestách

Dopravně bezpečnostní opatření zaměřené na bezpečnost v silničním provozu v souvislosti se svátkem Památka zesnulých a nastávající sníženou viditelností uskutečnili policisté během uplynulého týdne.

Od 26. října do 2. listopadu dopravní policisté a jejich kolegové z pořádkové policie dohlíželi převážně v místech, kde byl předpokládaný zvýšený provoz, což byly nejen „hlavní tahy“, ale také okolí hřbitovů a příjezdové komunikace k nim, a to v rámci celého Moravskoslezského kraje (o akci jste byli informováni na https://www.policie.cz/clanek/opatreni-pamatka-zesnulych.aspx). Do opatření bylo v osmi dnech zapojeno více než tisíc policistů. Jejich úkolem bylo mimo jiné v případě potřeby regulovat a řídit provoz a dbát na bezpečnost nemotorizovaných účastníků silničního provozu. Vždyť vzhledem ke změně času se od neděle začalo stmívat již v odpoledních hodinách, což v mnohých situacích může být dalším rizikovým faktorem.

Nejčastěji zjištěným přestupkem bylo překročení maximální povolené rychlosti (265 řidičů), následovalo držení telefonní přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení během jízdy (234 řidičů). Nevyhovující technický stav policisté zjistili u 195 vozidel, dálniční známkou na zpoplatněných úsecích nebylo opatřeno 128 vozidel. 15 řidičů sedlo za volant po požití alkoholických nápojů. Jelikož u 4 z nich se zjištěná hodnota vyšplhala nad 1 promile, policisté s nimi zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání čelí také řidič, který měl řízení zakázáno. Dalšího závažného porušení se dopustilo 8 řidičů, u kterých policisté zjistili požití jiných návykových látek. Zákon o silničním provozu nerespektovalo také 23 cyklistů a 19 chodců, přičemž v jejich případě šlo převážně o přestupky v souvislosti s přecházením komunikací.

Včetně výše uvedených porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích policisté zjistili celkem 1408 přestupků, z nichž 1 345 vyřešili na místě v příkazním řízení udělením pokut v celkové výši téměř 710 tisíc korun a 63 oznámili příslušným obecním úřadům.

por. Mgr. Daniela Vlčková

iddělení tisku

