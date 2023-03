Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvody za téměř 3 miliony rozpletla teplická kriminálka

TEPLICKO - Při uzavírání smluv došlo ke zneužití dokladů desítek osob.

Rozsáhlý případ podvodného jednání rozpletli policisté z teplické hospodářské kriminálky. Ti ve spolupráci s děčínskými kolegy prováděli šetření v případu, který byl páchán na území celého Ústeckého kraje. Jednalo se o zneužívání dokladů a posléze osobních údajů několika desítek osob. Bez jejich vědomí uzavírala dvojice podvodníků prostřednictvím internetu úvěrové smlouvy na nákup elektroniky a také smlouvy o využívání a nákupu telekomunikačních zařízení. Získané zboží jako mobilní telefony, televizory, modemy a settop boxy potom prodávali prostřednictvím tzv. bílých koní do bazarů, případně osobám na ulici. Pachatelé získávali osobní údaje od osob z celého Ústeckého kraje pod různými legendami či si občanské průkazy vyfotili bez jejich vědomí. V několika případech se jim podařilo uzavřít smlouvu jménem neexistujících smyšlených osob a průkazů.

Kriminalisté doslova mravenčí a dlouhodobou prací zadokumentovali 178 skutků se škodou téměř 3 miliony korun. Při domovních prohlídkách zajistili kriminalisté počítačové systémy a nalezli využívané SIM karty. Následným titěrným zkoumáním provázaností a souvislostí u jednotlivých skutků a také výslechem desítek osob, se došlo k závěru, že tyto podvody mají na svědomí dva muži ve věku 39 a 46 let, trvale bydlící v Děčíně a Ústí nad Labem. Oběma bylo sděleno obvinění z podvodu a úvěrového podvodu. Mladší z mužů mezitím, než se případ rozpletl, skončil ve vězení za předešlé rozsáhlé podvody, kdy ho soud poslal za mříže na 7 let. Svůj pobyt si tak nejspíše prodlouží. V souvislosti s tímto případem byl ze spoluúčasti na podvodu obviněn i kurýr, který balíčky podvodníkům dovážel a předával, ačkoliv věděl, že doklady, které předkládali, jsou falešné. Za přimhouření očí pak dostával finanční odměnu.

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

