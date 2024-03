Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvody za půl milionu

CHOMUTOVSKO - Při uzavírání smluv lhala, teď je trestně stíhána.

Ze spáchání trestného činu úvěrového podvodu obvinil vyšetřovatel ženu z Chomutovska. Podle zjištění kriminalistů dotyčná „vylepšovala“ svou finanční situaci podvodným způsobem. U různých společností totiž žádala o poskytnutí úvěru, přitom však měla vědomě uvádět nepravdivé informace. Ty se týkaly zejména jejích finančních závazků (nepřiznala, že má již poskytnuté úvěry u jiných společností) nebo údajů o nákladech na domácnost, které uváděla záměrně nižší, než ve skutečnosti byly. V důsledku takto lživě poskytnutých informací čerpala žena několik úvěrů v celkové částce bezmála 500 tisíc korun. Peníze buď obdržela od společností na bankovní účet, nebo jí byly vyplaceny v hotovosti, případně úvěr čerpala za nákup zboží. Až na výjimky úvěry nesplácela buď vůbec anebo splatila jen menší část. Nakonec však vše „prasklo“ a žena tak bude mít co vysvětlovat u soudu. Za popsané jednání jí podle zákona s ohledem na způsobenou škodu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 20. března 2024

