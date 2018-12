Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Podvody za desítky milionů

ZLÍNSKÝ KRAJ: Sliboval zhodnocení finančních prostředků, peníze však ani nevrátil.

Vrchní komisař zlínského krajského odboru hospodářské kriminality obvinil pětačtyřicetiletého muže z Pardubicka ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu. Muž prostřednictvím společnosti založené a sídlící na Seychelách nabízel v období nejméně od roku 2010 do konce roku 2013 na území České republiky investiční služby, i když si byl vědom, že k tomu na našem území nemá oprávnění. Obviněný muž využíval mimo jiné i externí finanční poradce, prostřednictvím kterých vyhledával a oslovoval náhodné klienty, aby je pod záminkou výhodného zhodnocení finančních prostředků přesvědčili k převodu peněz na účet společnosti.

Odeslané peníze však nebyly ani zhodnoceny, ale ani vráceny. Pouze u některých investorů, kteří peněžní prostředky zaslali již dříve, byly vklady vráceny. To ovšem fungovalo jen do doby, dokud přicházely vklady nových investorů.

Poškozených klientů bylo více než 200 a celková výše peněžních prostředků zaslaných na zahraniční bankovní účet a zároveň i způsobená škoda je více než 125 milionů korun.

Obviněnému muži hrozí v případě odsouzení vzhledem k výši škody až desetiletý trest odnětí svobody.

20. prosince 2018, nprap. Petr Jaroš

