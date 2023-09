Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Podvody, vloupání, krádeže

Karviná - předmětem jeho zájmu byly šperky, peníze, kovové předměty, stavební nářadí ....

Kriminalisté oddělení obecné kriminalisty Havířov obvinili sedmadvacetiletého muže ze spáchání přečinů podvodu, krádeže, krádeže vloupáním, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Obvinění předcházela rozsáhlá operativní činnost, spolupráce kriminalistů s policisty obou havířovských obvodních oddělení a také kolegy sousedících okresů.

Podvodu se měl obviněný dopustit loni v listopadu. Vydávaje se za pracovníka jedné společnosti si u jiné firmy zapůjčil stavební nářadí v hodnotě více než 50 tisíc korun, které, jak uvedl, následně za 10 tisíc prodal.

Letos v dubnu měl přes uzavřené balkonové dveře vniknout do rodinného domu v Havířově, ze kterého měl odcizit mobilní telefony a kazety se šperky, hodinkami a bižuterií. Cena odcizených věcí byla odhadnuta na téměř 280 tisíc korun, poškozením dveří měl způsobit další škodu za 10 tisíc korun. Kriminalistům sdělil, že část šperků prodal a utržil za ně 30 tisíc korun. Ty, které prodat nestihl, byly zajištěny.

Ve druhé polovině následujícího měsíce dopoledne měl vstoupit do neuzamčeného rodinného domu. Jelikož, jak uvedl, uslyšel nějaké hlasy, odešel. Dveře za sebou zavřel a vzal také klíče, které byly v zámku. Kriminalistům sdělil, že se chtěl ještě do domu vrátit.

Ke konci května se měl z karvinské lokality „přesunout“ do okresu Frýdek-Místek. Z neoploceného pozemku měl odcizit kovové plechy, pružiny, tyče, litinové závaží a další kovový materiál, jehož hodnota byla odhadnuta na zhruba 75 tisíc korun.

Následovala série rodinných domů, do kterých se měl vloupat, či se o to pokusit. V polovině června měl po násilném vniknutí do rodinného domu v Petřvaldu odcizit finanční hotovost a šperky, vše za více než 16 tisíc korun. Téhož dne měl nepozván „navštívit“ dům v Ostravě a odcizit z něho finanční hotovost v různých měnách ve výši přesahující 6 tisíc korun. Začátkem srpna měl přelézt dvoumetrový plot ohraničující pozemek dalšího domu v Ostravě, ovšem dostat se do něj se mu již nepodařilo, takže odešel. O dva dny později se měl přesunout opět na Frýdecko – Místecko a po násilném vniknutí z rodinného domu odcizit finanční hotovost v různých měnách v celkové výši téměř 50 tisíc korun.

Ještě tentýž den se měl „vrátit“ do karvinské destinace. Zde měl vstoupit do volně přístupné provozovny a odcizit dámskou kabelku, ve které byly klíče, peněženka s finanční hotovostí, doklady a platební karta. Při odchodu jej ovšem uviděly ženy, které vyšly ze zadní části provozovny. Křikly na něj, ať kabelku vrátí a tak ji po malých obstrukcích odhodil na zem, sedl do auta a ujel. Později ženy zjistily, že muž byl asi přece jen „úspěšný“. Z kabelky sice nebylo nic odcizeno, ale „zmizela“ peněženka s penězi, která byla uložena v šuplíku. Ani tuto trestnou činnost muž nepopíral a ke skutku se přiznal.

Není ovšem vyloučeno, že mohl spáchat také další skutky, v tom případě by mu bylo trestní stíhání rozšířeno. Vzhledem k výši způsobené škody hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na pět let. Aby trestnou činnost neopakoval, je v současnosti ve vazbě.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

4. 9. 2023

