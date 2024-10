Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvody v součtu skoro za 5 milionů

CHOMUTOVSKO - Místo vysněné dovolené zlý sen.

O desítky, ale i stovky tisíc korun, měli podle kriminalistů přijít poškození, kteří si objednali a zaplatili zájezdy do různých, často exotických destinací, u stejné cestovní kanceláře.

Na policii se postupně obrátili více než 3 desítky podvedených z různých částí republiky (například z Chomutova, Karlových Varů, Ostravy, Brna, Olomouce atd.) Policisté zjistili, že všechny případy mají společnou jednu věc, a to cestovní kancelář sídlící v západních Čechách. Všechny případy nakonec prověřovali chomutovští kriminalisté.

Způsob, jakým poškození přišli o své peníze, byl téměř jako přes „kopírák“. Vybrali si zájezd, za který zaplatili, a ten se nakonec vůbec neuskutečnil. Zaplacené částky, které zákazníkům cestovní kancelář i přes výzvy nevrátila, se pohybovaly v desítkách, ale i stovkách tisíc korun. Nejvyšší zaplacená částka měla podle kriminalistů činit bezmála 360 tisíc korun. Majitel kanceláře, která předtím pár let normálně fungovala, se měl dostat do finančních problémů. Dovolené však měl i přes špatnou ekonomickou situaci firmy prodávat dál, a to i v době, kdy věděl, že nebude schopen zakoupené zájezdy uskutečnit. Navíc již „cestovka“ tou dobou nebyla pojištěna proti úpadku, ačkoliv ve smlouvách bylo uvedeno, že pojištěna je. Celková částka, o kterou měl v součtu majitel kanceláře poškozené připravit, činí téměř 5 milionů korun.

Poté, co kriminalisté provedli velmi rozsáhlé prověřování všech zmíněných případů, zahájil chomutovský vyšetřovatel trestní stíhání obviněného pro spáchání zločinu podvodu. V případě odsouzení mu s ohledem na výši způsobené škody hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 11. října 2024

