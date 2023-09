Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Podvody skrze sociální sítě? Pozor na ně!

KRAJ – Cizinec si během roku přišel téměř na jeden milion korun.

Sociální sítě jsou fenomén. Je tam kdekdo. A kdo tam není, no, tak ten, jako by zřejmě ani nebyl. I podvodníci tam jsou. Spřádají pikle a útočí. A jak je to jednoduché stát se obětí podvodníka. Inu, založte si účet na sociální síti, vyplňte tam o sobě všechno možné a pak již jen čekejte, třeba právě Vám se nějaký ozve.

A co všechno právě o Vás na sociálních sítích vědí ostatní?!

„Jste single? Podle fotek a videí je evidentní, že rád/a cestujete! Tak že zřejmě máte dostatek peněz! A odjíždíte již pozítří? Tak to se hodí! Jste v produktivním věku a děti už jsou venku z hnízda? Dobré vědět! Manžel nebo manželka už se nechovají tak hezky, jako v době, kdy jste se poznali? Jsem tu právě pro Vás! Jo a bydlíte zrovna v tomhle městečku? Tak to je fajn! Narozeniny maté v červnu? Jaká náhoda, máme je ve stejný den. Jsme raci, tak to je nejvíc! Pracujete v téhle firmě? Musíte toho mít už dost, mám pro Vás návrh… .“

Tak a teď tedy můžeme opravdu začít.

„Dobrý den, jsem pracovník mezinárodní banky a chci Vám sdělit, že jste v emirátech podědil/a dost velký obnos peněz. Jestli je chcete získat, musíte si otevřít účet u téhle banky. Jistě, účet ale něco stojí. Ale těch peněz, kolik vám tam převedeme. Musíte si ale nejprve zřídit účet. Tady je číslo, kam peníze za jeho zřízení pošlete. Jistě, že je to bezpečné, jsem přece na Vaší straně.“

„Ahoj, obchoduji s ropou a mám přepravní společnost. Uvízl jsem ale na lodi, a abych se z ní dostal, potřeboval bych trošku finančně pomoci.“

„Tak se ti zase ozývám. Posílám ti balíček. Jsou v něm peníze. Dolary. Moc dolarů. Všechny jsem je vydělal, jsou legální, ale aby si je mohl/a přijmout, musíš nejprve zaplatit úhradu za zásilku. Tady, sem to pošli.“

„Ahoj, nebudeš tomu věřit, právě jsem v Asii ve vězení. Hrozná situace. Ozve se ti můj právník.“

„Dobrý den, ano, já jsem ten právník. Ano, je ve vězení. Prý za něho zaplatíte kauci, tak tady je číslo účtu, jakmile peníze dorazí, klientovi je přepošlu, nemusíte mít starosti. Stále na vás myslí a říká, že jen vy mu můžete pomoci.“

„Ale to je náhoda, když už se spolu takhle dlouho bavíme, víš, na co jsem přišel? Můj právník zná tu tvou příbuznou, jak jsi říkal/a, že žije v Belgii. Ví také to, že je hrozně nemocná.“

„Dobrý den, já jsem jeho právník, zřejmě na vás bude přepsán pěkný kus majetku v Belgii. Je potřeba zaplatit dědickou daň, platbu za notáře a pak také ještě i tu notářskou daň. Jsou to jen drobné výlohy v porovnání s tím, co dostanete. Tak tady je číslo účtu.“

„Ano ano, narodil jsem se ve státech. Ale teď vlastně žiju na lodi. Život od přístavu k přístavu. Teď jsem zrovna uvízl v Malajsii a potřebuju se odsud dostat. Evakuovali nás sem. Pošli mi nějaké peníze, moc mi to pomůže.“

„Žiju tady, podívej. Ano, mám rád sport, ten stejný, jako ty. Máme toho hodně společného. Po čase, co spolu takhle komunikujeme, ti chci říct, že tě miluji. Vezmu si tě. Přiletím za tebou. Pošli mi peníze na letenku.“

„Je to k nevíře. Podívej, co se mi přihodilo. V Africe mám spediční firmu. Měl jsem havárku a všechno zboží je zničené. Jsem teď v nemocnici, dívej, tady je fotka. Mám něco s nohou, léčba něco stojí. Nemám, na koho jiného bych se mohl obrátit, jen na tebe. Věřím ti. Pošli mi na léčbu nějaké peníze.“

36 letý cizinec zavítal do České republiky a zdárně si osvojil nejen jazyk, ale i zvyklosti. Dokonce přijal i zcela odlišný způsob života od toho, kterému byl navyklý. Adaptoval se skvěle. Naučil se však i něco navíc. Založil si několik bankovních účtů, vytvořil pár smyšlených profilů na sociálních sítích a začal „podnikat“. „Podnikat“ nájezdy na důvěřivce. Vše pod pláštíkem anonymity sociálních sítí!

Výsledky jeho řádění mezi roky 2021 a 2022? Během několika měsíců si přišel na téměř milion korun od desítky důvěřivých majitelů profilů na sociálních sítích.

Vystopovat takovéto vykuky není snadné, ale podařilo se. Poslední červencový den cizince zadrželi kriminalisté, kteří mu záhy sdělili obvinění ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti, za který mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody na jeden rok až šest let.

Buďte ve virtuálním prostředí opatrní. Nepodléhejte vidině snadného zisku. Legend, pod kterými se podvodníci budou snažit vymámit z vás peníze je opravdu nepřeberné množství. Kupříkladu zahraniční lékaři, vojáci, bankéři, pracovníci energetických společností, charitativní pracovníci a mnoho dalších. Než se rozhodnete někam poslat své peníze, zamyslete se!

5. září 2023

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

