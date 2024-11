Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Podvody se škodou ke 2 milionům korun

RYCHNOVSKO – Investice do zlata, nevyžádaný úvěr, investování do akcií či kryptoměn.

Rychnovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality se každodenně od počátku týdne zabývají oznámeními občanů na nejrůznější typy podvodných jednání, ve kterých poškození přišli řádově o statisíce korun. V pondělí přijali kriminalisté oznámení od 62letého muže, který si v jednom internetovém obchodě objednal zlaté slitky, za které zaplatil přes půl milionu korun a jediné, co za ně obdržel, byla potvrzená faktura. Nikdo z dané společnosti s poškozeným již nekomunikoval. V úterý se dostavil další 41letý poškozený, který přišel o téměř čtvrt milionu korun. Toho kontaktoval údajný zaměstnanec banky s informací o schváleném úvěru na čtvrt milionu korun, o který ale nežádal. Po tomto sdělení muže zkontaktovala údajná pracovnice ČNB, která mu sdělila, že zřejmě došlo ke zneužití jeho osobních údajů a napadení bankovního účtu s tím, že buď mu budou peníze zmrazeny, nebo je může dočasně převést na bezpečný účet. Poškozený se rozhodl pro druhou variantu a veškeré peníze podle pokynů poslal ve čtyřech platbách na různé účty. Žádné peníze mu však zpět nepřišly. Ve středu se na kriminalisty obrátil 45letý muž, který zareagoval prostřednictvím sociální sítě na inzerát týkající se investování do akcií ČEZu. Po zaplacení vstupního poplatku ho kontaktovala nejprve údajná bankéřka z ČNB a poté i další osoby. Nainstaloval si aplikaci pro vzdálený přístup k počítači a začalo „investování“ podle pokynů „poradců“. Žádného zhodnocení se však poškozený nedočkal. Ani čtvrtek se neobešel bez oznámení. Poškozený 49letý muž se nechal zlákat investováním do kryptoměn, žádného zisku se ale nedočkal a na účtu mu schází přes dvě stě tisíc korun.

Ve všech případech kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za který hrozí pachatelům až pětiletý pobyt za mřížemi.

Legendy podvodníků se neustále opakují, jejich cíl ale zůstává pořád stejný, snaží se vás připravit o mnohdy o celoživotní úspory. Při telefonické nebo písemné komunikaci s neznámými finančními „poradci“ buďte obezřetní, nesdělujte nikomu své osobní ani bankovní údaje, nepodléhejte nátlaku a veškeré informace si sami ověřte a především si předem vše promyslete.

por. Mgr. Andrea Muzikantová

29. listopadu 2024

