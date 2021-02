Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Podvody se šeky

Ms kraj - na odcizené předvyplněné šeky měly doplnit výplatní částky, peníze vyzvednout a použít pro vlastní potřebu.

Na opavskou policii se obrátil v polovině minulého roku oznamovatel s tím, že mu byly odcizeny z firmy částečně předvyplněné šeky. Trestní oznámení poškozený učinil na policii až několik měsíců po události, jelikož měl podezření, kdo to mohl udělat, ale doufal ve smírné řešení.

Oznámením se začali zabývat opavští kriminalisté, kteří po zjištění všech skutečností případ předali vzhledem k věcné příslušnosti krajským kolegům. Ke konci roku obvinil vrchní komisař odboru hospodářské kriminality trojici žen ve věku od 28 do 47 let a to ze zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a přečinu podvodu ve formě spolupachatelství.

Je jim kladeno za vinu, že jedna z obviněných měla v době od února do listopadu roku 2019 postupně získat ve firmě zabývající se výkupem druhotného materiálu, kde byla brigádně zaměstnána jako pomocná síla, dvacet výplatních šeků. Ceniny byly částečně předvyplněné, chyběly výplatní částky a osobní údaje příjemce. Šeky měla po domluvě se spoluobviněnými postupně opatřit buď jménem svým či dalších dvou obviněných a částkou, která se pohybovala v rozmezí od jednoho do pěti tisíc korun. Šeky si pak obviněné měly vyzvednout na pobočce finančního ústavu na Opavsku. Získané peníze si měly rozdělit a finance použít pro vlastní potřebu. Způsobená škoda přesáhla 58 tisíc korun. Obviněné se k trestné činnosti doznaly. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody na tři až osm let.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

15. února 2021

