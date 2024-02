Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvody s kryptoměnami

LOUNSKO: Místo očekávaných zisků přicházejí o celoživotní úspory

Kryptoměny vstoupily do masového povědomí jako alternativa oficiální měny s vidinou rychlého zbohatnutí. Zájem o kryptoměnu se zvyšuje, i když její hodnota je proměnlivá. K tomu přispívá i snadná dostupnost různých kryptoměnových aplikací. Podvodníci si stále nachází nové způsoby, jak docílit vlastního obohacení, zejména když jde o anonymní platební nástroj. Bitcoin s rostoucí hodnotou přitahuje i stále více podvodníků. Ti zneužívají mnohdy nedostatečně informované uživatele, kteří v investici do kryptoměn vidí možnost rychlého zisku.

Internetové podvody bývají detailně promyšlené a mnohdy zahrnují též psychosociální aspekt – snahu o vyvolání důvěry, možnost získání významného profitu. Využívají například výhodné a časově omezené „nabídky“. Poškozený nemusí zprvu tušit, že se stal obětí trestného činu. V některých případech to zjistí, až když se mu zablokuje počítač, dojde k neoprávněnému čerpání finančních prostředků z účtu a podobně.



V uplynulé době policisté na Podbořansku přijali oznámení týkající se podvodného jednání s investicemi do kryptoměny. Poškozená, kterou zaujala vidina ve výhodném obchodování s kryptoměnami, vyplnila na internetové stránce své kontaktní údaje a následně byla telefonicky kontaktována neznámým pachatelem.

Ten ji instruoval, aby si do svého počítače nainstalovala vzdálený přístup, skrze který jí bude moci pomoci s transakcemi na obchodní platformě. Jenže žena netušila, že se na této platformě nachází pouze fiktivní obchody s kryptoměnami a její peníze jsou v ohrožení. Dotyčná následovala instrukce podvodníka a odeslala veškeré své úspory v hodnotě půl milionu korun na cizí bankovní účty. S velkou pravděpodobností mu to bylo málo, a tak přesvědčil svou oběť ke zřízení úvěru v hodnotě jednoho milionu korun. Dosud neznámý pachatel ženě po telefonu sdělil, aby i tyto finance zaslala na bankovní účty k investování. Po těchto transakcích byla poškozená kontaktována pracovnicí banky, která ji informovala, že se pravděpodobně stala obětí podvodu a celou věc by měla jít nahlásit na policii. Žena tak celkově přišla o 1,5 milionu korun a celým případem se zabývají kriminalisté z lounského oddělení hospodářské kriminality.



Jakožto Policie ČR varujeme občany před velkým množstvím výše popsaného protiprávního jednání. S touto problematikou se policisté potýkají každý den v rámci celého Ústeckého kraje. Proto dbejte zvýšené opatrnosti na cizí telefonáty, nikdy nikomu nedávejte přístupy k vašemu internetovému bankovnictví, neinstalujte si do svých počítačů program Anydesk – vzdálený přístup k počítači, nikomu neposílejte vaše ofocené doklady ani vaše osobní údaje s daty narození.

Vyzkoušej si www.kybertest.cz a zjisti, kde máš mezery. Buď připraven!

vytisknout e-mailem